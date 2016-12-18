18 декабря 2016, 17:50
Боевики атаковали автобусы для эвакуации в Идлибе
Автобусы, направленные в сирийских Идлиб для эвакуации мирных жителей, подверглись нападению, сообщает Reuters.
В командовании сирийской правительственной армии заявили, что нападение совершили вооруженные террористы. Повстанцы, в свою очередь, утверждают, что автобусы сожгла «разъяренная толпа».
Ранее сообщалось, что боевиков, оставшихся в Алеппо, выпустят из города только в случае эвакуации жителей шиитских селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб, которые осаждают террористы запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра».
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