Боевики атаковали автобусы для эвакуации в Идлибе

Автобусы, направленные в сирийских Идлиб для эвакуации мирных жителей, подверглись нападению, сообщает Reuters.

В командовании сирийской правительственной армии заявили, что нападение совершили вооруженные террористы. Повстанцы, в свою очередь, утверждают, что автобусы сожгла «разъяренная толпа».

Ранее сообщалось, что боевиков, оставшихся в Алеппо, выпустят из города только в случае эвакуации жителей шиитских селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб, которые осаждают террористы запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра».