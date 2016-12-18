Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН о наблюдателях в Алеппо

Российская делегация в Совете Безопасности ООН не поддержит предложенную Францией резолюцию о размещении в Алеппо наблюдателей этой международной организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Чуркин отметил: «Мы считаем, что то, что они предлагают, невыполнимо и опасно».

При этом российский постпред подчеркнул, что Россия не против самой идеи международного мониторинга – возражения вызывает предлагаемый формат размещения «в опасной зоне Восточного Алеппо неподготовленного персонала».

«На самом деле, в некоторых ситуациях мы были разочарованы, что представители гуманитарных агентств ООН не были готовы для наблюдения за происходящим. У нас нет проблем с каким бы то ни было мониторингом. Надлежащий мониторинг ООН мы поддержим. Но идея, что им скажут ходить по развалинам восточного Алеппо без надлежащей подготовки, и без информирования о том, что произойдет — это трагедия и провокация. Надеюсь, это не намеренная провокация», – заявил Чуркин.

Между тем, постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр перед началом 18 декабря консультаций в СБ ООН по проекту резолюции заявлял, что документ «является результатом интенсивных переговоров с партнерами по Совету Безопасности, в том числе с российскими коллегами».