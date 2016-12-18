Трое сотрудников ДПС погибли в ходе атаки боевиков в Грозном

Трое дорожных инспекторов погибли в результате нападения группы боевиков в Грозном, сообщает «Новая газета» со ссылкой на управление СКР по Чеченской Республике.

Ведомство не приводит подробности, однако издание пишет, что одного из сотрудников ГАИ убили сразу после молитвы на выходе из мечети около парка в поселке Ташкал Старопромысловского района Грозного.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщал, что в ходе спецоперации по ликвидации бандгруппы в Грозном погиб сотрудник правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, сотрудник МВД Чечни получил в ходе операции смертельное ранение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что итогом спецоперации, которой он лично руководил, стала ликвидация пятерых боевиков, которым удалось скрыться после нападения на сотрудников правоохранительных органов в ночь на 18 декабря.