В ДНР при участии патриарха Кирилла освободили украинского пленного

В самопровозглашенной Донецкой народной республике при содействии патриарха Московского и Всея Руси Кирилла освободили украинского военнопленного, сообщает РИА Новости.

Руководитель патриаршего протокола Московского патриархата протоирей Андрей Милкин уточнил, что пленного уже передали украинским властям: «Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой об освобождении вот этого человека, которого мы отдали только что».

Какое именно участие принимал в освобождении военнопленного патриарх, не уточняется. Однако протоиерей подчеркнул, что речь идет об одностороннем акте: «Здесь не было взаимной передачи пленных».