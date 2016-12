Китай пообещал вернуть США подводный дрон

Министерство обороны Китая пообещало вернуть автономный подводный аппарат, захваченный 15 декабря в международных водах Южно-Китайского моря, сообщает Reuters.

Ранее американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в госаппарате США сообщили, что ВМФ Китая захватили американский подводный аппарат в Южно-Китайском море, где КНР оспаривает право на ряд островов с несколькими странами ЮВА. В Пентагоне заявили, что захваченный китайским военным кораблем американский подводный аппарат проводил исследовательскую работу на законных основаниях и должен быть возвращен США.

Китайская сторона заверила, что дрон задержали для проверки «неопознанного оборудования», и назвали неуместным «раздувание» инцидента американской стороной.

Официальный представитель Пентагона Питер Кук подтвердил, что власти Китая пообещали вернуть США дрон.

Однако избранный президент США Дональд Трамп предложил не принимать дрон: «Надо сказать Китаю, что нам не нужен украденный ими дрон – пусть оставят себе!».

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!