СМИ рассказали о расследовании комитета ФИФА в отношении Мутко

Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла расследование в отношении российского вице-премьера правительства и главы Российского футбольного союза, бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко, пишет The Daily Mail.

По информации издания, причиной расследования стала публикация доклада юриста Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором говорится о государственной поддержке допинга в России – комитет по этике намерен проверить Мутко на причастность к якобы имевшей место господдержке допинга.

Комитет уже запросил у WADA имеющиеся в распоряжении агентства доказательства причастности Мутко.

Если гипотеза о причастности российского вице-премьера к допинг-схемам подтвердится, Мутко грозит полное отстранение от любой деятельности, имеющей отношение к футболу.