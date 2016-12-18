В ФИФА опровергли проведение разбирательства в отношении Мутко

Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла появившиеся ранее сообщения о проведении разбирательства в отношении вице-премьера РФ, бывшего министра спорта России Виталия Мутко, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы комитета ФИФА по этике.

В пресс-службе комитета отметили: «Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никакие официальные разбирательства не идут».

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что комитет ФИФА по этике начал расследование в отношении Мутко в связи с тем, что юрист Ричард Макларен, подготовивший доклад по допингу в российском спорте, фактически назвал Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных ответственными за допинг-схемы – якобы пробы российских спортсменов подменялись по указанию данных чиновников.

Мутко вслед за этим заявил, что никаких уведомлений о разбирательстве в отношении него от ФИФА не получал.