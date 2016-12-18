Украина пустит последние полкубометра российского газа с молотка

Последние полкубометра российского газа, оставшегося в украинских хранилищах, продадут с аукциона, написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

Белявский указал, что аукцион будет носить благотворительный характер – вырученные за топливо деньги будут переданы детскому дому.

Отметим, украинская сторона прекратила закупки российского газа в ноябре, поскольку согласовать цену и размер предоплаты не удалось.

При этом в «Нафтогазе Украины» заявили, что объемы газа, которыми страна располагает на данный момент, позволяют ей без проблем пройти отопительный сезон.