Сбежавшие после стрельбы в Грозном боевики оказались сторонниками ИГ

Трое боевиков, которым удалось скрыться после атаки на сотрудников правоохранительных органов в Грозном в ночь на 18 декабря, являются членами ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил: «За совершение вооруженных нападений на сотрудников полиции 17 декабря в Старопромысловском районе Грозного разыскиваются трое бандитов в возрасте от 18 до 20 лет. По нашим данным, они ранее покинули постоянное место жительство и вошли в состав ячейки ИГИЛ».

Ранее СМИ назвали фамилии трех боевиков, ликвидированных ответным огнем в ходе перестрелки с полицейскими.