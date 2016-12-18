18 декабря 2016, 13:47
Посол Ватикана прочел проповедь жителям ЛНР
Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти выступил с проповедью в одном из католических храмов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.
Архиепископ отметил: «Самая большая радость, что могу принести и подарить вам самые теплые объятия и благословение от Святейшего Отца папы Франциска». По словам Гуджеротти, папа Франциск «очень хотел бы быть среди» жителей ЛНР.
Посол Ватикана особо отметил, что власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не препятствовали его визиту.
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