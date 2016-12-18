Посол Ватикана прочел проповедь жителям ЛНР

Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти выступил с проповедью в одном из католических храмов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

Архиепископ отметил: «Самая большая радость, что могу принести и подарить вам самые теплые объятия и благословение от Святейшего Отца папы Франциска». По словам Гуджеротти, папа Франциск «очень хотел бы быть среди» жителей ЛНР.

Посол Ватикана особо отметил, что власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не препятствовали его визиту.