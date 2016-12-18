Неизвестные взяли туристов в заложники в средневековом замке в Иордании

Группа преступников захватила в заложники посетителей средневекового замка крестоносцев на западе Иордании, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, неизвестные 18 декабря атаковали полицейских в городе Эль-Карак, а затем, скрываясь от погони, ворвались в замок – местную достопримечательность, которую активно посещают туристы.

В ходе перестрелки семь человек погибли, по неподтвержденным данным, в числе жертв – двое местных жителей. Несколько заложников освобождены, однако преступники удерживают ряд туристов.