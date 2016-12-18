СМИ назвали ликвидированных в Грозном боевиков

Личности членов бандгруппы, атаковавшей сотрудников правоохранительных органов в Грозном в ночь на 18 декабря, установлены, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника сайта, убиты Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов, личность четвертого убитого устанавливается: «Все убитые – местные жители. По факту произошедшего проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий».

Жители Грозного рассказали сайту, что в городе проводятся проверки и задержания: «Вчера ночью у нас были проверки. Дворы оцепили, полицейские ходили по квартирам и проводили проверки. Оказывается, в соседнем доме у полицейского неизвестные отобрали оружие и ушли. Где сейчас сам сотрудник, тоже неизвестно. Говорят, что его забрали коллеги».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее написал в своем инстаграме: «Я неоднократно говорил, что Грозный является одним из самых открытых и доброжелательных городов. В нем дышится легко и живется спокойно. Я также повторял, что злоумышленник может зайти в город, но уйти не удастся».