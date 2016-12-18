Опрошенные японцы отрицательно оценили переговоры Путина и Абэ

Более половины жителей Японии негативно оценивают переговоры японского премьер-министра Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина, сообщает Kyodo News.

Согласно данным опроса, 54,3% респондентов восприняли переговоры отрицательно, что привело к снижению поддержки правительства Абэ на шесть процентных пунктов.

Позитивно переговоры оценивают 38,7% участников опроса.

15-16 декабря Владимир Путин в ходе официального визита в Японию – первого подобного визита за 11 лет – призвал японские власти прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. Помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи обговорили параметры документа о начале консультаций между странами по совместной хозяйственной деятельности на четырех южно-курильских островах.

В свою очередь Синдзо Абэ назвал состоявшиеся переговоры с президентом России Владимиром Путиным важным шагом на пути к мирному договору между двумя странами.