Кадыров сообщил о полной ликвидации участников атаки в Грозном

Спецподразделения правоохранительных органов Чеченской Республики провели на окраине Грозного спецоперацию по ликвидации боевиков, уничтожены пять бандитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров, руководивший операцией, уточнил, что речь идет о последних членах бандгруппы, напавшей на сотрудников правоохранительных органов в ночь на 18 декабря. Участники операции действовали исключительно грамотно, что и позволило ликвидировать группу, подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что со всеми, кто посягнет на жизнь сотрудников полиции и мирных граждан, необходимо жестко бороться.