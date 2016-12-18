Кадыров раскрыл подробности спецоперации в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл в своем инстаграме подробности спецоперации по ликвидации бандгруппы в Грозном, совершившей нападение на сотрудников правоохранительных органов в ночь на 18 декабря.

Так, Кадыров уточнил место проведения операции – по его словам, оперативные действия проводились не в Старопромысловском районе города, а в отдалении от Грозного, «где нет ни одной постройки». Глава Чечни опроверг и сообщения о стрельбе в городе.

При этом Кадыров не упомянул о жертвах среди сотрудников правоохранительных органов, хотя ранее сообщалось со ссылкой на республиканское управление СКР, что при атаке боевиков погибли трое инспекторов ГАИ.