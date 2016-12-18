Кадыров раскрыл подробности спецоперации в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл в своем инстаграме подробности спецоперации по ликвидации бандгруппы в Грозном, совершившей нападение на сотрудников правоохранительных органов в ночь на 18 декабря.
Так, Кадыров уточнил место проведения операции – по его словам, оперативные действия проводились не в Старопромысловском районе города, а в отдалении от Грозного, «где нет ни одной постройки». Глава Чечни опроверг и сообщения о стрельбе в городе.
При этом Кадыров не упомянул о жертвах среди сотрудников правоохранительных органов, хотя ранее сообщалось со ссылкой на республиканское управление СКР, что при атаке боевиков погибли трое инспекторов ГАИ.
Спецоперация в Грозном и его окрестностях завершена. Уничтожены 7 бандитов, четверо задержаны, в том числе трое, находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Я вынужден с большим сожалением отметить, что отдельные СМИ умышленно нагнетали ситуацию, тиражировали ложные сведения из выдуманных источников, заранее зная, что они не соответствуют действительности. Так, одно из интернет-изданий с пометкой «Молния» сообщило, что в воскресенье в центре города прогремел взрыв и ведется стрельба. На самом деле на проспекте, о котором идёт речь, не было никакого взрыва и стрельбы, не прозвучал ни один выстрел, работали все магазины, рестораны, кафе, учреждения. Также писали, что спецоперация проводится в Старопромысловском районе, хотя она проходила в нескольких километрах от города в горно-лесистой местности, где нет ни одной постройки. Я ещё раз подчеркиваю, что ни одному шайтану не удастся живым покинуть Грозный, если он пришёл с оружием в руках. Это было наглядно доказано за последние сутки. Я благодарен всем участникам операции, которые продемонстрировали профессионализм, мужество, стойкость, выносливость. Действовали в условиях глубокого снега, холодной погоды, оврагов, крутых склонов. Нашим друзьям во всем мире говорю, что в Грозном и Чечне всё спокойно, готовимся к Новому году, ждём вас в гости! #Кадыров #Россия #Чечня #Спецоперация
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 18 2016 в 8:25 PST