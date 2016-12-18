СМИ сообщили об УДО осужденного за изнасилование экс-президента Израиля

Бывший президент Израиля Моше Кацав, осужденный в 2011 году за изнасилования и ряд других преступлений, освобожден досрочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй канал телевидения Израиля.

Кацав был осужден на семь лет лишения свободы за два эпизода изнасилования, сексуальные домогательства, непристойное поведение и помехи следствию. Из этого срока Кацав к настоящему времени отбыл лишь пять лет.

По данным СМИ, Комиссия по помилованиям Управления тюрем Израиля удовлетворила прошение Кацава о досрочном освобождении и постановила освободить его. Предполагается, что пострадавшие обжалуют решение о досрочном освобождении.