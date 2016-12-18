Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 декабря 2016, воскресенье, 16:53
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
18 декабря 2016, 14:50
происшествия фигурное катание

Олимпийская чемпионка Липницкая пропустит чемпионат России из-за травмы

Юлия Липницкая
Юлия Липницкая

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном женском разряде Юлия Липницкая не сможет принять участие в чемпионате России из-за травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках РФ.

В сообщении отмечается: «18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы».

Поскольку минимальный срок лечения при такой травме составляет 14-17 дней, Липницкая не сможет принять участие в чемпионате России, который пройдет с 20 по 25 декабря.

Российский турнир является отборочным на первенство Европы.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о полной ликвидации участников атаки в Грозном
Виталий Мутко на заседании временной комиссии Совета Федерации по подготовке чемпионата мира-2018
Мутко прокомментировал сообщения о расследовании ФИФА
Улицы Алеппо
В Сирии поставили условие выхода оставшихся в Алеппо боевиков
Папа Римский Франциск
Папа римский решил приехать в Донбасс
Александр Поветкин
WBC примет решение по Поветкину не ранее января 2017 года
Архив новостей

Самое читаемое

Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
Курильские острова
Кремль прокомментировал данные о базах США на Курилах
Леонид Кравчук
Первый президент Украины поделился мыслями о ликвидации РФ
Каталог ИНИОН
ИНИОН. «Несокращенные будут завидовать сокращенным»
Алексей Миллер и Андрей Коболев
«Нафтогаз Украины» счел неподъемной сумму компенсации «Газпрому»
16:42 Кадыров сообщил о полной ликвидации участников атаки в Грозном
16:04 Папа римский решил приехать в Донбасс
15:48 В Сирии поставили условие выхода оставшихся в Алеппо боевиков
15:24 В Грозном возобновилась стрельба
14:50 Олимпийская чемпионка Липницкая пропустит чемпионат России из-за травмы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ростислав Алексеев
Ростислав Алексеев
18 декабря 1916 года родился Ростислав Алексеев, кораблестроитель
14:33 Букингемский дворец опубликовал новое официальное фото 90-летней королевы
14:03 Сбежавшие после стрельбы в Грозном боевики оказались сторонниками ИГ
13:47 Посол Ватикана прочел проповедь жителям ЛНР
13:24 Дмитрий Медведев рассказал о своем новогоднем меню
13:07 Мутко прокомментировал сообщения о расследовании ФИФА
12:59 Пенсионный фонд Швеции откажется от акций «Газпрома»
12:32 СМИ рассказали о расследовании комитета ФИФА в отношении Мутко
12:11 СМИ назвали ликвидированных в Грозном боевиков
12:04 Трамп поспорил с женой Обамы о надеждах американцев
11:44 WBC примет решение по Поветкину не ранее января 2017 года
11:33 Опрошенные японцы отрицательно оценили переговоры Путина и Абэ
11:02 Китай пообещал вернуть США подводный дрон
10:37 При теракте в Йемене погибли 30 человек
10:27 На алтайском руднике погиб шахтер
10:22 Жертвами крушения самолета ВВС Индонезии стали 13 человек
10:13 Поветкин победил резервного соперника нокаутом
10:08 Столтенберг объяснил невмешательство НАТО в войну в Сирии
09:42 СМИ назвали варианты ответа США на «российские кибератаки»
09:33 В краже документов Бундестага обвинили тайного агента WikiLeaks
09:16 Украина пустит последние полкубометра российского газа с молотка
09:01 В Грозном ликвидирована напавшая на полицейских бандгруппа
17.12 20:51 Михалков рассказал о впечатлении от посещения «Ельцин-центра»
17.12 20:21 Глава Минспорта РФ допустил наказание боксера Александра Поветкина
17.12 19:37 Путин обсудил с папой Римским вопросы защиты христиан
17.12 18:54 РЖД запустили скоростной поезд между Москвой и Берлином
17.12 18:24 Зампред ПАРНАСа Кара-Мурза-младший ушел из партии после переизбрания Касьянова
17.12 17:57 Никита Михалков посетил «Ельцин-центр»
17.12 16:57 В Минобороны РФ назвали «уникальной» операцию по выводу боевиков из Алеппо
17.12 16:20 В Папуа-Новой Гвинее объявлена угроза цунами после сильного землетрясения
17.12 15:51 СМИ назвали имя нового главы «Рособоронэкспорта»
17.12 15:21 Сборная Швеции досрочно одержала победу на Кубке Первого канала
17.12 14:50 Президент Турции обвинил курдов в теракте в Кайсери
17.12 14:23 Минтранс рассмотрит дифференцированный тариф в системе «Платон»
17.12 13:54 В Пекине объявлен «красный» уровень экологической тревоги
17.12 13:23 В Петербурге поймали сбежавшую из зоопарка тигрицу
17.12 12:54 Армия Асада отбила атаку ИГ на авиабазу под Пальмирой
17.12 12:42 Промоутер заявил о вероятной замене соперника Поветкина
17.12 12:25 Синдзо Абе рассказал о результатах переговоров с Путиным
17.12 11:58 Лукашенко поблагодарил папу Римского за сохранение христианских ценностей
17.12 11:41 WBC пригрозил Александру Поветкину дисквалификацией
17.12 11:30 13 военных погибли в результате теракта в Турции
17.12 10:58 Поветкин провалил допинг-тест перед поединком со Стиверном
17.12 10:44 ООН завершила расследование атаки на гуманитарный конвой в Сирии
17.12 10:26 В Киеве анонсировали расширение санкционного списка против России
17.12 09:56 Пятеро граждан Вьетнама погибли в ДТП в Псковской области
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.