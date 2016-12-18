Олимпийская чемпионка Липницкая пропустит чемпионат России из-за травмы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном женском разряде Юлия Липницкая не сможет принять участие в чемпионате России из-за травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках РФ.

В сообщении отмечается: «18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы».

Поскольку минимальный срок лечения при такой травме составляет 14-17 дней, Липницкая не сможет принять участие в чемпионате России, который пройдет с 20 по 25 декабря.

Российский турнир является отборочным на первенство Европы.