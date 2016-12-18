Дмитрий Медведев рассказал о своем новогоднем меню

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире телеканала НТВ рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе.

Медведев рассказал: «На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет» (цитата по РИА Новости).

Премьер отметил успехи России в области импортозамещения: «Импортозамещение, на самом деле, удалось, если говорить о замещении на нашем столе новых наших российских продуктов питания, появление на этом столе. Но вот естественно, что <…> за последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты».

Ранее Росстат констатировал подорожание новогодней корзины продуктов на 3,6%. В этом году россиянам придется выложить 5585 рублей, чтобы накрыть праздничный стол на семью из четырех человек.