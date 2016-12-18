Мутко прокомментировал сообщения о расследовании ФИФА

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко прокомментировал в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» сообщения о расследовании, которое начал в отношении него комитет по этике Международного футбольного союза (ФИФА).

Мутко отметил, что пока не получал никаких уведомлений от ФИФА по поводу расследования. «К таким сообщениям я отношусь спокойно», – отметил Мутко.

Ранее сообщалось, что причиной расследования стала публикация доклада юриста Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором говорится о государственной поддержке допинга в России.