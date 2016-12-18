Восемь погибших в Иркутске отравились настойкой боярышника

Погибшие и госпитализированные с острым химическим отравлением в Иркутске употребляли настойку боярышника, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Ведомство подтвердило гибель восьми человек и госпитализацию девяти человек: «По предварительным сведениям, все они употребили настойку боярышника. Ее образцы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).