В Грозном возобновилась стрельба

В Старопромысловском районе Грозного возобновилась стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

В ночь на 18 декабря в том же районе города группа боевиков атаковала сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем четверо боевиков были ликвидированы. По данным СМИ, троим удалось скрыться – их называют членами ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По неподтвержденным данным, в настоящее время группа боевиков заблокирована в районе кладбища в Старопромысловском районе Грозного.