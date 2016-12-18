Букингемский дворец опубликовал новое официальное фото 90-летней королевы

Британский Букингемский дворец опубликовал в своем инстаграме официальную фотографию королевы Елизаветы II, которая в апреле отметила 90-й день рождения.

В сопроводительном сообщении отмечается: «По мере приближения к концу года празднования 90-летия мы хотели бы поделиться особым снимком Принца и Королевы, сделанным ранее в этом году в Виндзорском замке».