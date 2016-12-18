18 декабря 2016, 14:33
Букингемский дворец опубликовал новое официальное фото 90-летней королевы
Британский Букингемский дворец опубликовал в своем инстаграме официальную фотографию королевы Елизаветы II, которая в апреле отметила 90-й день рождения.
В сопроводительном сообщении отмечается: «По мере приближения к концу года празднования 90-летия мы хотели бы поделиться особым снимком Принца и Королевы, сделанным ранее в этом году в Виндзорском замке».
#Repost @clarencehouse First look: As a year of 90th birthday celebrations draw to a close, we would like to share this special photo of The Prince and The Queen, taken earlier this year at Windsor Castle. 📸 @nick_knight
Фото опубликовано The Royal Family (@theroyalfamily) Дек 17 2016 в 12:25 PST
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