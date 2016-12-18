Папа римский решил приехать в Донбасс

Папа римский Франциск хочет посетить Донбасс для встречи с местными католиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла Ватикана архиепископа Клаудио Гуджеротти.

Гуджеротти, выступивший с проповедью в одном из католических соборов самопровозглашенной Луганской народной республики, отметил: «Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон».

Архиепископ подчеркнул, что понтифик «хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание и цель папы – объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык».