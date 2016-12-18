WBC примет решение по Поветкину не ранее января 2017 года

Всемирный боксерский совет примет решение по делу российского боксера Александра Поветкина не ранее января 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Сулейман отметил: «Мы начали расследование. Сейчас достаточно мало время остается до нового года, будет много выходных дней. Мы завершим расследование в начале 2017 года».

Напомним, ранее Сулейман сообщил, что допинг-тест Александра Поветкина дал положительный результат в преддверии боя с канадцем Бермейном Стиверном. Схватка за чемпионский титул была отменена.