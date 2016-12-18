«Реал» выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл японский «Касима Антлерс» в финале клубного чемпионата мира.

Встреча в японском городе Иокогама завершилась со счетом 4:2. За «Реал» забили Карим Бензема (9-я минута) и Криштиану Роналду (60-я, 97-я и 104-я минуты). В составе японского клуба отметился дублем Гаку Сибасаки (на 44-й и 52-й).

Отметим, это вторая победа «Реала» в турнире, в 2014 году мадридский клуб уже выигрывал чемпионат.