СМИ назвали варианты ответа США на «российские кибератаки»

Советники президента США Барака Обамы в последние недели неоднократно обсуждали различные варианты ответа американской стороны на кибератаки, якобы осуществленные российскими хакерами, пишет The New York Times.

Одним из предлагавшихся вариантов издание называет раскрытие «тайных связей президента России Владимира Путина с олигархами». Однако данный способ был отменен как неэффективный, поскольку «такая новость не станет шоком» для россиян.

В качестве второго варианта предлагалось закрыть доступ «внутреннего круга российского президента к тайным счетам в Европе и Азии», запрет на выезд за рубеж для старших офицеров ГРУ, которых американские спецслужбы считают ответственными за кибератаки на серверы Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Третий вариант – использование киберсредств для атаки на российских хакеров – отвергли в Пентагоне, поскольку это может скомпрометировать устройства слежения, которые американцы внедрили в российские сети на случай будущего киберконфликта. Более того, в спецслужбах США допускают, что при использовании подобного варианта Россия сможет нанести ответный удар.

Ранее Барак Обама заявил, что в личной беседе предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о недопустимости вмешательства в американский выборный процесс и потребовал от Путина «прекратить вмешиваться» в выборы президента США, связав свое предупреждение со взломом серверов Демократической партии, приписанным российским хакерам.