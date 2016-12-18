Саудовская Аравия опровергла сокращение военной помощи со стороны США

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что информация о сокращении военной помощи со стороны США не соответствует действительности, сообщает Reuters.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за потерь среди мирного населения после авиаударов ВВС Саудовской Аравии по Йемену Вашингтон намерен урезать военную помощь Саудовской Аравии.

Однако аль-Джубейр заявил: «Эта новость является утечкой, противоречащей реальности. Реальность состоит в том, что преобразование обычных бомб в управляемые авиационные бомбы будет приветствоваться, так как они являются более точными».