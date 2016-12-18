На алтайском руднике погиб шахтер

Один человек погиб в результате обрушения горной породы кровли одного из забоев в Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает региональное следственное управление СКР.

Один из 26 человек, находившихся в забое, получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.