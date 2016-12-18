В Грозном ликвидирована напавшая на полицейских бандгруппа

В Грозном уничтожили группу боевиков, совершивших нападение на сотрудников полиции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Бандгруппа пыталась совершить «резонансные преступления, выбрав в качестве целей сотрудников правоохранительных органов», отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Из числа сотрудников правоохранительных органов пострадал один человек – его сбили злоумышленники при попытке скрыться на своем автомобиле. Полицейские, в свою очередь, ликвидировали четверых преступников и ранили еще двоих.