В Грозном ликвидирована напавшая на полицейских бандгруппа
В Грозном уничтожили группу боевиков, совершивших нападение на сотрудников полиции, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. Бандгруппа пыталась совершить «резонансные преступления, выбрав в качестве целей сотрудников правоохранительных органов», отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Из числа сотрудников правоохранительных органов пострадал один человек – его сбили злоумышленники при попытке скрыться на своем автомобиле. Полицейские, в свою очередь, ликвидировали четверых преступников и ранили еще двоих.
Дорогие друзья! Я неоднократно говорил, что Грозный является одним из самых открытых и доброжелательных городов. В нём дышится легко и живётся спокойно. Я также повторял, что злоумышленник может зайти в город, но уйти не удастся. Накануне ночью группа бандитов предприняла попытку совершиться резонансные преступления, выбрав в качестве целей сотрудников правоохранительных органов. Оперативно принятые меры позволили предотвратить возможные потери. Бандиты при попытке задержания машины, совершили наезд на сотрудника ДПС и открыли огонь. Ответным огнём удалось машину заблокировать. Четверо бандитов уничтожены, двое доставлены в больницу. Я сразу же посетил место происшествия, убедился, что руководством правоохранительных органов приняты все меры безопасности, действовали профессионально. В городе спокойная обстановка, движение транспорта осуществляется в обычном режиме, никаких причин для беспокойства жителей и гостей города нет. Принимаются меры по установлению личностей бандитов. #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 17 2016 в 3:09 PST