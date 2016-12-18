Столтенберг объяснил невмешательство НАТО в войну в Сирии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что вмешательство НАТО в сирийский конфликт лишь усугубило бы ситуацию.

Столстенберг отметил, что «мы наблюдем в Сирии ужасную гуманитарную катастрофу», и подчеркнул, что использование военных средств могло бы быть «правильным решением, как в Афганистане», но иногда «ущерб от военного вмешательства больше пользы» (цитаты по РБК).

При этом Столтенберг выразил мнение, что применение военной силы НАТО сделает «ужасную ситуацию еще хуже» – приведет к разрастанию масштабов регионального конфликта и увеличению количества жертв среди мирного населения.

Генсек НАТО подчеркнул: «Если на каждую проблему, или гуманитарную катастрофу, мы будем отвечать военными средствами, мы закончим в мире с еще большим числом войн и страданий».