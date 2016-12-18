18 декабря 2016, 12:59
Пенсионный фонд Швеции откажется от акций «Газпрома»
Государственный пенсионный фонд Швеции AP7 исключит из своего инвестиционного портфеля акции шести крупных мировых энергетических компаний, в том числе российского «Газпрома», сообщает Dagens Industri со ссылкой на слова гендиректора фонда Ричарда Гретхейма.
Помимо «Газпрома» речь идет об американских ExxonMobil, Entergy, Southern Conpany, Westar Energy, а также канадской TransCanada.
Гретхейм пояснил, что такое решение вызвано недостаточно активным выполнением указанными компаниями Парижских соглашений по климату, вступивших в силу 4 ноября.
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