В Сирии поставили условие выхода оставшихся в Алеппо боевиков

Боевиков, оставшихся в сирийском городе Алеппо, выпустят из города только в случае эвакуации жителей шиитских селений Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб, которые осаждают террористы запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра», сообщает Reuters со ссылкой на сирийское телевидение.

По оценкам СМИ, в Фуа и Кефрайе находятся около 20 тысяч мирных жителей. Отмечается, что «ни одна группа боевиков и их семей не начнет движение, пока не прибудут жители Фуа и Кефрайи». При этом соглашение касается группы в 1,2 тысячи мирных жителей – после их выхода боевиков начнут выпускать из Алеппо.

Ранее в Минобороны России заявили, что операция по выводу боевиков и мирных жителей из восточных районов сирийского города Алеппо позволила спасти жизни 10 000 человек.