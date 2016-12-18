Трамп поспорил с женой Обамы о надеждах американцев

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на заявление действующей первой леди США Мишель Обамы о том, что избрание Трампа завершит эру «надежд и перемен» в стране, сообщает The Hill.

Ранее Мишель Обама заявила, что после избрания Трампа американцы ощущают, «что значит не иметь надежд».

Однако Трамп припомнил, что во время встречи в Белом доме и Барак, и Мишель Обама были «на редкость любезны», поэтому первая леди «вероятно, имела в виду что-то другое и не так выразилась».

«У нас, напротив, большие надежды и огромный потенциал. У этой страны как никогда большие перспективы. Прекрасно жить в эту пору чудесную. Сценарий еще не написан», – заявил Трамп.