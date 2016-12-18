Сборная РФ по хоккею обыграла Финляндию на Кубке Первого канала

Российские хоккеисты одержали победу в своем последнем матче на Кубке Первого канала – встреча со сборной Финляндии закончилась со счетом 4:3.

Среди россиян отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. За финнов шайбы забросили Харри Песонен, Хенрик Хаапала, Миро Аалтонен.

Таким образом, в трех матчах россияне одержали две победы (16 декабря сборная РФ разгромила чехов со счетом 5:1) и потерпели одно поражение (в первой игре турнира россияне уступили шведам со счетом 1:3).

Обладателем Кубка Первого канала досрочно, еще 17 декабря, стала сборная Швеции.