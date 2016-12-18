В краже документов Бундестага обвинили тайного агента WikiLeaks

Собственный агент WikiLeaks в германском парламенте передал сайту разоблачений документы Бундестага – именно он, а не «российские хакеры» причастен к обнародованию бумаг, пишет Der Spiegel.

Об атаке на серверы Бундестага сообщалось еще в мае 2015 года. 1 декабря текущего года WikiLeaks опубликовал около 2,5 тысяч документов.

Как и в случае с взломом серверов Демократической партии США, неоднократно звучали предположения, что за атакой стоят «российские хакеры», однако доказательств данной версии нет.

Как пишет Der Spiegel, документы Бундестага передал WikiLeaks сотрудник аппарата или депутат германского парламента.