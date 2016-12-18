При теракте в Йемене погибли 30 человек

В результате взрыва в городе Аден на юге Йемена погибли, по меньшей мере, 30 военнослужащих, сообщает Reuters.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда солдаты выстроились в очередь за получением денежного довольствия в районе военной базы. Помимо погибших сообщается о 40 раненых.

Неделей ранее в этом же районе произошел теракт, жертвами которого стали 50 военнослужащих. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).