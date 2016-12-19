Убийство посла РФ в Турции назвали местью за Алеппо

Израильская газета Haaretz пишет, что стрелявший в российского посла Андрея Карлова на выставке современного искусства выпускник полицейской школы в Анкаре кричал: «Это месть за Алеппо».

Уже стало известно, что злоумышленник, запланировавший покушение на посла РФ в Турции, смог пройти на выставку, предъявив пропуск сотрудника полиции. Пока Карлов выступал, он стоял сбоку, а потом достал пистолет и восемь раз выстрелил в дипломата.

После этого мужчина, продолжая размахивать пистолетом, произнес перед посетителями выставки речь, в которой заявил, что его нападение — «это месть за Алеппо», после чего был застрелен турецкими силовиками.

Напомним, ранее стала известна личность убийцы: это некий Мевлют Алтинташ, документы которого с фотографией опубликованы в интернете.