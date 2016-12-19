Счетная палата назвала ведомства с самым большим количеством нарушений

Глава Счетной палаты (СП) РФ Татьяна Голикова сообщила, что согласно проверкам лидерами по числу финансовых нарушений в 2016 году стали Роскосмос, Федеральная таможенная служба и Минсельхоз. Об этом пишет «Интерфакс».

Руководитель СП РФ также сообщила, что нарушений было выявлено на общую сумму 870 млрд рублей. Речь идет не о хищении средств, а, например, о неэффективном использовании средств.

По данным Голиковой, возросло число нарушений в области бухгалтерского учета, что увеличило сумму недоплаты налогов на 270 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Она также констатировала уменьшение нарушений в области госзакупок.

Глава Счетной палаты сообщила, что за 2016 год ведомство провело 319 проверок в более, чем двух тысячах гособъектов. Уже возбуждено 15 уголовных дел, по 51 факту проводится доследственная проверка. Всего за 2016 год СП РФ удалось вернуть в бюджет 7,3 млрд рублей.

Голикова сообщила, что специалистов СП РФ поразило количество денег, выведенных через обанкротившиеся предприятия при проведении проверки по восстановлению Крымского района Краснодарского края после наводнения 2012 года.

«Когда исследовали эту тему, количество нарушений, количество денег, которые оказались уведенными в обанкротившиеся предприятия, нас поразило», — заявила она.

13 декабря СП РФ сообщила, что в 2015 году в регионах было использовано всего 86% дорожных фондов. Одновременно результаты проверки показали, что 20 субъектов не выполнили запланированный объем работ более на 20%.