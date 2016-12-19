Число пострадавших от взрыва на метзаводе на Урале выросло до четырех‍

Пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области сообщила, что количество пострадавших от взрыва плавильной печи на Ашинском металлургическом заводе увеличилось да четырех. Об этом пишет ТАСС.

«От ашинских врачей стало известно еще о двух пострадавших с ожогами. Но они не обращались в городские медицинские организации, а получили амбулаторную помощь в медпункте предприятия», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее было известно об одном погибшем рабочем завода и об одном пострадавшем, который был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Взрыв на Ашинском метзаводе произошел утром 19 декабря.

По предварительным данным взрыв спровоцировал сбой в работе системы охлаждения печи. Представитель следственного управления СК региона Владимир Шишков рассказал, что по факрту взрыва возбуждено уголовное дело, передает «Российская газета».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы».

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, а также виновных должностных лиц.