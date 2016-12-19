В Турции совершено покушение на посла России

В Турции неизвестный совершил вооруженное нападение на посла России в этой стране Андрея Карлова. Об этом пишет Hurriyet.

Покушение было совершено на фотовыставке в Анкаре. Карлов с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

Нападавший, как сообщает ТАСС, ворвался в галерею современного искусства, где проходит фотовыставка «Россия глазами турок».

Во время выступления посла России нападавший прокричал: «Убирайтесь!» и произвел выстрелы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что внешнеполитическое ведомство в ближайшее время сделает заявление в связи со случившемся.

Как передает CNN Turk, Карлов находится в критическом состоянии. По данным телеканала, нападавший порник на выставку, показав достоверение сотрудника полиции.