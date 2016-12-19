Ким Белов покинул пост главного редактора GQ

Главный редактор журнала GQ Ким Белов покинул свой пост. С 20 декабря текущего года его должность займет Игорь Гаранин. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте издательского дома «Condé Nast Россия».

Белов занимал пост главного редактора GQ с 2014 года. До этого времени несколько лет был заместителем главного редактора этого журнала. Сообщается, что он принял самостоятельное решение покинуть компанию.

Президент «Condé Nast Россия» Анита Гиговская положительно высказалась о новом главном редакторе GQ Гаранине и заверила, что на своем новом месте работы он может достичь единства «формы и содержания».

«Игорь настоящий франт и человек безупречного вкуса. Для GQ, главного авторитета о мужском стиле, он ролевая модель. У него колоссальный послужной список в моде и успешный опыт работы главным редактором. Игорь тот человек, кто способен достичь в GQ единства формы и содержания, что в России всегда хромает. У нас или умные, или красивые, и хороший коктейль из качественной журналистики и понимания люкса мало кому удается», — подчеркнула Гиговская.

В свою очередь, Гаранин отметил: «Впервые я переступил порог редакции GQ в январе 2006 года. Спустя десять лет я с огромным удовольствием делаю это снова, чтобы возглавить команду профессионалов, создающих не просто журнал, а целую философию, стиль жизни. Успех, открытость всему новому, движение на шаг впереди, все это было, есть и будет главными характеристиками журнала GQ. Надеюсь, что мой опыт в модной индустрии поможет украсить и дополнить журнал».

В индустрии моды и медиа Гаранин является хорошо известной личностью. Так, в 2003-2005 годах он руководил мужским направлением в «Мономарка Боско» в группе компаний Bosco di Ciliegi. Он также был ответственным за закупки мужского ассортимента бутиков Kenzo, Hugo Boss, Corneliani и Francesco Smalto.

В 2006 году он стал частью команды издательского дома «Condé Nast Россия» в качестве редактора. Со временем он занял должность директора отдела моды журнала GQ. Гаранин участвовал в запуске, а также был ведущим редактором GQ Style (возглавил его в 2013 году).

Уже в 2014-м году Гаранин стал главредом журнала «Robb Report Россия». Через два года он был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и «Robb Report Россия». В команду «Condé Nast Россия» Игорь Гаранин вернулся в начале сентября текущего года.