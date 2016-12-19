Опубликован короткий список претендентов на «Оскар» за лучшие спецэффекты‍

На сайте американской Академии кинематографических искусств и наук опубликован список из 10 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В короткий список претендентов вошли фильмы: «Прибытие», «Большой и добрый великан», «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари и где они обитают», «Изгой-1. Звездные войны: Истории», «Глубоководный горизонт», «Кубо. Легенда о самурае», «Книга джунглей», «Пассажиры», «Первый мститель: Противостояние».

Окончательный список из пяти претендентов на «Оскар» будет объявлен 24 января. Саму награду вручат на церемонии 26 февраля.