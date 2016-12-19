19 декабря 2016, 16:50
Число погибших от «Боярышника» превысило 40 человек
В Иркутске от употребления спиртосодержащего средства для ванн «Боярышник» в Иркутске скончался 41 человек, сообщил ТАСС прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский.
«Всего от отравления "Боярышником" пострадали 57 человек, 41 из них скончался», — заявил он.
В самом Иркутске веден режим чрезвычайной ситуации. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
В Кремле в курсе происходящего.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с оборотом спиртосодержащей жидкости.
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