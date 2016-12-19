Мемория. Леонид Брежнев

19 декабря 1906 года родился Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС

Личное дело

Леонид Ильич Брежнев (1906—1982) родился в селе Каменское Днепропетровской области Украины, куда его родители приехали из Курской области. Отец был техническим работником на металлургическом заводе. С июня 1917 года решением Временного правительства селу Каменскому был присвоен статус города (в 1936—2016 годах — Днепродзержинск, затем снова Каменское)

С 1915 по 1921 год Брежнев учился в классической гимназии родного города. Окончив ее, пошел работать на маслобойный комбинат. Через два года поступил в Курский землемерно-мелиоративный техникум. Получив квалификацию землемера 3-го разряда, несколько лет работал по специальности.

В 1930 году переехал в Москву, поступив в Московский институт сельскохозяйственного машиностроения, но уже через полгода перевелся на вечерний факультет Днепродзержинского металлургического института. Параллельно учебе работал слесарем на Днепровском металлургическом заводе. В 1935 году получил диплом по специальности «инженер по теплосиловым установкам».

В 1935—1936 годах проходил службу в армии, был политруком танковой роты в Забайкальском военном округе.

Демобилизовавшись, некоторое время работал директором Днепродзержинского металлургического техникума.

Брежнев, по воспоминаниям современников, не был карьеристом. Он всегда отличался спокойствием, лояльностью к коллегам и начальству, и не столько пробивался наверх сам, сколько eго продвигали другие. На самом первом этапе Брежнева продвигал его друг по Днепродзержинскому металлургическому институту К.С Грушевой, который тогда был первым секретарем Днепродзержинского горкома партии.

В 1937 году Брежнев стал зампредседателя Днепродзержинского горисполкома. С 1938 года — завотделом Днепропетровского обкома Компартии Украины.

В 1940 году в обкоме по указанию Москвы ввели должность секретаря по оборонной промышленности — в связи с тем, что многие предприятия переходили на выпуск военной продукции. Первый секретарь не знал местных кадров и прислушивался к Грушевому, который предложил поручить это дело Брежневу. Кандидатуру одобрил и первый секретарь ЦК КП(б) Украины Хрущёв, который приезжал в область знакомиться с кадрами. 26 сентября 1940 года Леонида Брежнева сделали секретарем обкома по оборонной промышленности.

Во время войны Брежнев вел в армии партийно-политическую работу: занимал должность замначальника политуправления Южного фронта, был начальником политотдела 18-й армии, возглавлял политуправление 4-го Украинского фронта. Также участвовал в боевых операциях на Кавказе, в Причерноморье, в Крыму и на Украине.

В 1942 году за участие в наступательной Барвенково-Лозовской операции в Харьковской области был награжден орденом Красного Знамени.

Освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию. Конец войны встретил в Праге в звании генерал-майора.

В 1946 году Брежнев был назначен первым секретарем Запорожского обкома, а через год — первым секретарем Днепропетровского обкома. С 1950 по 1952 годы был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии.

В 1952—1953 годах — секретарь ЦК КПСС.

После смерти Иосифа Сталина был освобожден от должностей в ЦК партии и назначен начальником политуправления Военно-морского министерства.

В начале 1954 года Хрущев направил Брежнева в Казахстан руководить освоением целины. Он работал сперва вторым, затем первым секретарем ЦК Компартии союзной республики. Вернулся в Москву только в 1956 году и после XX съезда КПСС стал снова одним из секретарей ЦК и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Брежнев должен был контролировать развитие тяжелой промышленности, позднее оборонной и аэрокосмической, но все главные вопросы решал лично Хрущев, а Брежнев выступал как спокойный и преданный помощник. Хрущев ценил его лояльность, и в 1957 году Брежнев стал членом Президиума.

После ухода на пенсию К. Е. Ворошилова, Брежнев стал его преемником на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР, который возглавлял с 1960 по 1964 годы.

В октябре 1964 года, после смещения Хрущева с должности, Брежнев был избран первым секретарем ЦК КПСС (в 1966 году название сменилось на генеральный секретарь) и председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Он не участвовал в смещении Хрущева, хотя и знал о готовящейся акции. Среди главных организаторов не было согласия по многим вопросам, и они согласились на избрание Брежнева первым секретарем, предполагая, что это будет временным решением.

К 1977 году Брежнев был не только генсеком, но и председателем Президиума Верховного Совета СССР.

В 1968 году СССР под его руководством предпринял интервенцию в Чехословакию, в 1979 году — начал вторжение в Афганистан.

Первые серьезные проблемы со здоровьем появились у Брежнева в конце 1960-х годов. Рядом с ним начали постоянно дежурить врачи, в местах, где он жил, были оборудованы медицинские кабинеты. В начале 1976 года генсек перенес клиническую смерть. Его удалось вернуть к жизни, хотя в течение двух месяцев он не мог работать, мышление и речь были нарушены. С тех пор рядом с Брежневым постоянно находилась группа врачей-реаниматоров, вооруженных необходимым оборудованием. Физически до конца восстановиться Брежнев не смог, однако продолжал управлять государством.

В последние годы жизни Брежнев страдал астенией (нервно-психической слабостью) и атеросклерозом мозговых сосудов. Работать он мог лишь час-два в сутки, после чего спал, смотрел телевизор. У него появилась наркотическая зависимость от снотворного. Болезненное состояние Брежнева стало отражаться на его способности управлять страной. Он был вынужден часто прерывать выполнение своих обязанностей или перекладывать их на непрерывно растущий штат личных помощников. Постепенно ему становилось все труднее выполнять даже простые протокольные обязанности. Однако многие из его окружения были заинтересованы в том, чтобы Брежнев время от времени появлялся на людях - хотя бы как формальный глава государства. Его буквально водили под руки, прогрессирующая немощь Брежнева была очевидна для всех, кто видел его на экранах телевизоров. В итоге немощь и болезни советского лидера стали предметами не столько сочувствия, сколько насмешек, которые высказывались все более открыто.

7 ноября 1982 года во время парада и демонстрации на Красной площади Брежнев несколько часов подряд стоял, несмотря на плохую погоду, на трибуне Мавзолея. Иностранные газеты писали, что он выглядел даже лучше обычного. Однако всего через три дня жена нашла его лежащим в кабинете на ковре возле письменного стола. Усилия врачей на этот раз не принесли успеха.

10 ноября 1982 года Леонид Брежнев скончался. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади.

Чем знаменит

Леонид Брежнев. 1973 Robert L. Knudsen

Генеральный секретарь ЦК КПСС, руководивший Советским Союзом на протяжении 18 лет. Это время вошло в историю как «эпоха застоя» и одновременно как период формирования советского среднего класса, когда большинство семей получили возможность обустроить свой быт, купить транзистор и холодильник, приобрести мебель, порадоваться добытому дефициту. При Брежневе, в 1967 году, СССР перешел на пятидневную рабочую неделю. В середине 1960-х заработал нефтепровод «Дружба», по которому страна до сих пор поставляет нефть за границу.

В 1968 году Брежнев с соратниками по Политбюро решил ввести войска в Чехословакию для подавления Пражской весны. Советское военное присутствие сохранялось в Чехословакии до 1991 года.

Санкционированный Брежневым ввод войск в Афганистан в конце 1979 года стал для СССР началом бессмысленной войны, продлившейся до февраля 1989 года и унесшей, по различным оценкам, жизни от 15 тысяч до 20 тысяч советских военных.

О чем надо знать

После ввода советских войск в Афганистан страны Запада договорились о бойкоте Олимпиады-80. Бойкот поддержало 61 государство, в том числе США, ФРГ, Япония, Китай и Канада. В Филадельфии в июле 1980 года были проведены Олимпийские игры бойкота (Olympic Boycott Games), в которых соревновались спортсмены из 29 стран. В ответ страны соцлагеря бойкотировали летние Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. В девяти социалистических странах прошли альтернативные игры «Дружба-84».

В 1981—1982 годах США под руководством Рональда Рейгана ввели против СССР секторальные санкции, запретив поставку американскими компаниями электронного и нефтегазового оборудования. Санкции должны были помешать строительству советского газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. США видели в этом проекте угрозу своей национальной безопасности, так как газопровод способствовал энергетической зависимости Западной Европы от СССР. Однако европейские страны под давлением бизнеса не поддержали большую часть санкций. Газопровод запустили в 1984 году.

Прямая речь

О Хрущеве (вступительное слово на октябрьском пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года): «Все члены Президиума ЦК, кандидаты в члены Президиума и Секретари ЦК, выступившие на заседании, были едины в мнении, что в работе в Президиуме ЦК нет здоровой обстановки, что обстановка в Президиуме ЦК сложилась ненормальная и повинен в этом прежде всего т. Хрущев, вставший на путь нарушения ленинских принципов коллективного руководства жизнью партии и страны, выпячивающий культ своей личности. Президиум ЦК с полным единодушием пришел к выводу, что вследствие скоропалительных установок т. Хрущева, его непродуманных волюнтаристских действий в руководстве народным хозяйством страны допускается большая неразбериха, имеют место серьезные просчеты, прикрываемые бесконечными перестройками и реорганизациями».

О проблемах в экономике (засекреченное выступление на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1969 года): «У нас есть целые отрасли, которые из года в год не выполняют плановых заданий. Так, систематически не выполняются планы по наращиванию новых мощностей. В 1968 году, например, план ввода новых мощностей по выплавке стали был выполнен всего на 20 процентов, по производству готового проката — на 15 процентов, химических волокон — на 55, по добыче угля — на 61 процент. Не намного лучше обстоит дело и в нынешнем году.

Распространенным явлением стало превышение — и не по мелочи, а в полтора-два раза — сметных ассигнований на строительство и ввод в строй новых объектов. В результате только за четыре года текущей пятилетки сметная стоимость строек производственного назначения возросла на 23 млрд. рублей.

Многие наши руководящие товарищи смирились с тем, что подведомственные им учреждения не выполняют план по такому важнейшему показателю, как освоение новой техники. Например, Министерство лесной промышленности план внедрения новой техники выполняло в 1966—1968 гг. на 32—54 процента, Министерство бумажной промышленности — на 58, Миннефтехимпром — на 52—79 процентов. <…>

Если предприятие не выполняет отдельные плановые задания, можно еще думать, что для этого имеются объективные причины. Но если не возрастает реализация продукции, если растут хозяйственные потери, если падает эффективность, если оборудование годами лежит и не монтируется, ржавеет под дождем и снегом, то никакими ссылками на объективные обстоятельства это не оправдаешь.

Если в той или иной отрасли народного хозяйства зарплата растет быстрее производительности труда, медленно повышается рентабельность и эффективность, если не осваивается новая техника, а министр не замечает этого, молчит — значит он успокоился на достигнутом, значит у него притупилось чувство ответственности».

Бывший канцлер ФРГ В. Брандт о Брежневе: «Брежнев мог быть импульсивным, даже гневным. Перемены в настроении, русская душа, возможны быстрые слезы. Он имел чувство юмора. Он не только по многу часов купался в Ореанде, но много говорил и смеялся. Он рассказывал об истории своей страны, но только о последних десятилетиях... Было очевидно, что Брежнев старался следить за своей внешностью. Его фигура не соответствовала тем представлениям, которые могли возникнуть по его официальным фотографиям. Это не была ни в коей мере внушительная личность, и, несмотря на грузность своего тела, он производил впечатление изящного, живого, энергичного в движениях, жизнерадостного человека. Его мимика и жесты выдавали южанина, в особенности, если он чувствовал себя раскованным во время беседы»

8 фактов о Леониде Брежневе

В 1967 году Брежнев впервые представил концепцию «развитого социализма», который был назван обязательным этапом на пути к коммунизму. В 1977 году в СССР была принята новая Конституция, закрепившая идею «развитого социализма» и роль КПСС как ядра политической системы страны.

В 1978 году в журнале «Новый мир» начали печататься воспоминания генсека: книги «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина». Брежнев к их написанию не имел отношения, тексты готовили профессиональные журналисты. Тираж каждой отдельной книги составил 15 миллионов экземпляров, что обеспечило Брежневу славу самого издаваемого писателя в СССР и солидный гонорар. Мемуарная трилогия в обязательном порядке были включена в школьные и институтские программы.

В 1928 году Брежнев женился на Виктории Петровне Денисовой (1907—1995). Они познакомились на танцах. В семье было двое детей — Галина (1929—1998) и Юрий (1933—2013). Юрий Брежнев дослужился до первого замминистра внешней торговли СССР, был депутатом Верховного совета. Галина Брежнева приобрела скандальную известность из-за своих романов и злоупотребления алкоголем.

22 января 1969 года во время встречи в Москве советских космонавтов на Брежнева было совершено неудачное покушение. Младший лейтенант армии Виктор Ильин переоделся в милицейскую форму, проник к Боровицким воротам Кремля под видом охранника и открыл пальбу из двух пистолетов по машине, где, как он думал, ехал генсек. В машине находились космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой. Ильин убил водителя машины, несколько человек получили ранения. Мотоциклист сопровождения сбил преступника с ног. Сам Брежнев ехал либо в другой машине, либо вообще другим маршрутом и не пострадал.

В народе любовь Брежнева к званиями и наградам вызывала множество шуток и анекдотов. Ему четыре раза было присвоено звание Героя Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), которое по статуту может присваиваться только трижды (лишь Г.К. Жуков был исключением). Также он стал Героем социалистического труда (1961) и маршалом Советского Союза (1976). В ноябре 1986 года все награды (в описи значились 114) были сданы на хранение в Орденскую кладовую Президиума Верховного Совета СССР.

Награждение Брежнева высшим военным орденом «Победа» (1978) было отменено указом Президиума Верховного совета СССР в 1989 году — выяснилось, что Брежнев не соответствовал статуту этого ордена.

За 18-летний период во главе партии и государства Брежнев один раз побывал в США, четырежды — во Франции и трижды — в ФРГ.

После смерти генсека в 1982 году Набережные Челны были переименованы в Брежнев. В январе 1988 года городу было возвращено прежнее название. Тогда же были отменены и многочисленные названия предприятий именем покойного вождя.

Материалы о Леониде Брежневе:

Биография Леонида Брежнева в Википедии

Леонид Ильич Брежнев. Биография на сайте «Время СССР»

Статья на РИА Новости

Выступления Брежнева на сайте Brezhnev.su