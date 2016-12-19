Строители Керченского моста установили юбилейную опору

Строители Крымского моста через Керченский пролив установили юбилейную, двухсотую, опору из 595 предусмотренных проектом. Об этом сообщается на официальном сайте «Крымский мост».

«На морских и сухопутных участках сформировано 200 из 595 запланированных проектом опор моста через Керченский пролив. Три четверти из них – опоры автодорожной части сооружения. Работы выполняются с заделом, что позволяет строителям планировать начало асфальтирования проезжей части уже на вторую половину 2017 года», — говорится в сообщении.

Юбилейной стала опора № 84 автодорожного моста в акватории пролива у западной оконечности Тузлинской косы. Отмечается, что в ее фундаменте находится 8 наклонных трубосвай, которые погружены на глубину 67 метров.

Директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин заверил, что строители полностью освоили технологию установки опор на сухопутных участках.

«В этом году мы полностью отработали технологию погружения трубосвай и сооружения опор на сухопутных участках, в следующем году основной акцент делаем как раз на морские участки. Те первые морские опоры, которые мы сейчас завершаем, позволяют нам накапливать опыт для совершенствования технологии производства работ в акватории», — поделился Рыженькин.

Ожидается, что в следующем году завершится сооружение опор моста и начнется асфальтобетонная работа. «Ключевая технологическая операция будущего года – перевозка и установка на фарватерные опоры железнодорожной и автодорожной арок», — пояснил Рыженькин.

Введение Керченского моста в эксплуатацию запланировано на 2019 год.