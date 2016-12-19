ЧМ-2017 по бобслею и скелетону перенесли из Сочи в Германию

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, перенесенный из Сочи, пройдет в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Соревнования пройдут в немецком городе Кёнигсзе (Кёнигзее).

Напомним, 13 декабря IBSF объявила о переносе ЧМ, который должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Такое решение было принято в связи с многочисленными нареканиями спортсменов после обнародования второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). Агентство обвиняет российское государство в поддержке употребления запрещенных веществ спортсменами РФ на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В Кремле перенос ЧМ-2017 назвали политизированным, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может обратиться за компенсацией в связи с отменой чемпионата по скелетону в Сочи.