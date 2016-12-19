Крым представил свой логотип

В Симферополе представили официальный логотип республики Крым под названием «Я.Крым — точка притяжения». Об этом сообщили на пресс-конференции министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий и разработчик логотипа, глава крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, пишет издание «Новости Крыма».

Логотип Крыма Фото: news.allcrimea.net

Стрельбицкий рассказал, что логотип был отобран по итогам конкурса. Для некоммерческого использования изображение можно будет использовать бесплатно.

В марте 2015 года свой вариант логотипа полуострова представил известный дизайнер Артемий Лебедев, однако крымским властям его проект не понравился.