Верховный суд отказался проверять приговор Ильдару Дадину

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на законность приговора оппозиционному активисту Ильдару Дадину. Он был приговорен к 2,5 годам колонии за выход на несогласованные митинги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита Дадина просила Верховный суд отменить приговор, так как они считают, что статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», противоречит российской Конституции.

Дадин был осужден 7 декабря 2015 года.