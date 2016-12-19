Польше пригрозили лишением права голоса в Евросовете‍

Поведение польских властей противоречит ценностям Евросоюза, поэтому в Европарламенте предлагают ввести в отношении Варшавы санкции вплоть до лишения права голоса в Европейском Совете, сообщает RT.

В соответствии с Договором о Евросоюзе Совет может временно лишить нарушителя некоторых прав.

Недовольство членов Еврокомиссии вызвало лишение независимости Конституционного суда Польши, с фактическим подчинением его сейму.

«Польша игнорирует решения Европейской комиссии и ставит под угрозу основные ценности Евросоюза», — заявил первый вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

В 2015 году польские власти реформировали Конституционный суд. Результатом нововведений стало ограничение прав органа, который должен был проверять государственные законы на соответствие Конституции. После реформы Конституционный суд обязали согласовывать свои действия с парламентом Польши.

В начале июня Евросоюз дал польским властям три месяца на то, чтобы изменить ситуацию. Однако глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что это заключение является «лишь предложением». Никаких соответствующих действий не последовало.

Эксперты, опрошенные RT, утверждают, что угрозы Евросоюза не смогут заставить польские власти изменить свою политику. Более того, давление может спровоцировать выход страны из Евросоюза.