В Иркутске введен режим ЧС из-за массового отравления«Боярышником»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) заявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Иркутске вводится режим чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Напомним, массовое отравление парфюмерным средством «Боярышник» вызвало смерть 33 человек. Всего в больницы доставлены 54 человека.

Ранее прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский заявил, что трупы обнаруживаются в коллекторах и квартирах.

По факту гибли людей региональное управление СК возбудило уголовное дело. Следователи осматривают торговые рынки, где, по имеющейся информации, продавалась эта жидкость. Обнаружено более 100 мест реализации вещества, задержаны два распространителя спиртосодержащей продукции.